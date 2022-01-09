Ливерпуль, Великобритания, , 19:19 — REGNUM 9 января в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» в матче третьего раунда Кубка Англии сезона 2021/22 разгромил «Шрусбери Таун» со счетом 4:1 и вышел в 1/16 финала турнира. Об этом сообщил корреспондент

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Единственный мяч гостей забил Дэниел Удо на 27-й минуте встречи. В составе «мерсисайдцев» забитыми голами отметились Кайде Гордон (34' Конор Брэди), Фабиньо (44' пенальти, 90+3') и Роберто Фирмино (78' Ибраима Конате).

Статистика матча («Ливерпуль"/ «Шрусбери Таун»)

Удары 19/4

Удары в створ 6/2

Владение 83%/17%

Угловые 6/2

Нарушения 6/12

Составы команд:

«Ливерпуль»: Келлехэр, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Конате, Мортон, Диксон-Боннер (Фирмино, 64'), Джонс, Брэдли, Вольтман (Минамино, 46'), Гордон (Фраендорф, 81').

«Шрусбери Таун»: Мароси, Пеннингтон, Вела, Огбета (Пьер, 83'), Дэвис, Беннетт (Дэниелс, 88'), Удо (Жаннет, 83'), Боумэн (Блоксхэм, 83'), Лихи, Эбанкс-Ланделл, Нюрс.