Женева, Швейцария, 9 января, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном применении Россией силы против Украины являются большой провокацией. Об этом 9 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

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«Это заявление само по себе — это большая провокация», — сказал Рябков.

По его словам, на людей, которые слепо верят американской пропаганде, рассчитано данное заявление.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока войска РФ якобы находятся вблизи границы с Украиной, то вряд ли будут достигнуты значимые успехи на российско-американских переговорах по безопасности.