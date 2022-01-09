Вашингтон, 9 января, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Соединенные Штаты осуждают приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение по тем, кто не сложит оружие. Об этом 9 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Если это национальная политика, то мы осуждаем эту политику», — сказал он в интервью CNN.

По его словам, властям Казахстана «следует решать проблемы, с которыми они сталкиваются, мирно и гарантировать защиту прав тех, кто мирно протестует».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали до 20 тыс. бандитов. Он отметил, что дал приказ силовикам стрелять на поражение без предупреждения в террористов, которые отказываются сдаваться властям. Президент пообещал довести борьбу с экстремистами до конца.