Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Пока войска Российской Федерации якобы находятся вблизи границы с Украиной, то вряд ли будут достигнуты значимые успехи на российско-американских переговорах по безопасности. Об этом заявил 9 января госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала ABC.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

По его словам, пока «Россия держит Украину под дулом пистолета» трудно представить о достижении реального прогресса в данном вопросе.

«Если мы (власти США) увидим снижение напряженности, то это та среда, в которой можно достичь реального прогресса и снять озабоченности, обоснованные озабоченности обеих сторон», — заявил Блинкен.

Как передавало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что восстановлены договоренности о ракетах средней и меньшей дальности в странах Европы могут быть в рамках переговоров США с Россией по гарантиям безопасности.