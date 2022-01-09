Ростов-на-Дону, , 19:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону эксперты забраковали крупную партию кормов, предназначенную для служебных собак. Заказчик получил корм, предназначенный для питания декоративных собак. Об этом сообщает портал Don24.ru со ссылкой на источник в кинологической службе.

Служебная собака Иван Шилов © ИА REGNUM

«Фирма должна была поставить сухой корм для кормления служебных собак, подверженных продолжительным и повышенным физическим нагрузкам. Вместо этого мы получили корм для непродуктивных животных. Надо пояснить, что такой корм предназначен для питания декоративных собачек», — пояснил источник.

Более девяти тонн кормов вернули поставщику. Государственный контракт аннулирован в одностороннем порядке.