Ростов-на-Дону, 9 января, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Полузащитник «Ростова» и сборной Белоруссии Александр Селява рассказал, что наблюдал за игроками жёлто-синей команды.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Вариант с переходом в «Ростов» возник неожиданно, я советовался только с женой. Практически сразу я дал согласие. Команда из РПЛ — шаг вперёд. Я смотрел матчи чемпионата России, следил за белорусскими футболистами. В «Ростове» было интересно наблюдать за [Александром] Павловцом и, конечно, [Тимофеем] Калачёвым», — отметил полузащитник.

Селява отметил, что знает о хорошей конкуренции на позиции полузащитника, однако это лишь повод продемонстрировать свои сильные стороны и двигаться вперёд в своём развитии.

ИА REGNUM сообщало, что опорный полузащитник подписал контракт с «Ростовом» до конца сезона 2021/22 с возможностью продления.