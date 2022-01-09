Нур-Султан, , 18:53 — REGNUM В Нур-Султане (Казахстан) задержали более 160 иностранцев для проверки законности их пребывания в стране. Об этом 9 января сообщает Sputnik Казахстан.

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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни нового года.

По данным ООН, в ходе протестов в стране получили ранения около 1 тыс. человек. По данным МВД республики, погибли 16 силовиков.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.