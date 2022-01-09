Женева, Швейцария, , 18:50 — REGNUM Североатлантический альянс, которому пора возвращаться на рубежи 1997 года, больше не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике. Об этом 9 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Флаги России и НАТО Mailtoanton

«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок … больше не получится, — сказал замминистра. — Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец».

По его словам, «собирать манатки» надо Североатлантическому альянсу и отправляться на рубежи 1997 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что первый раунд переговоров делегаций РФ и США по гарантиям безопасности в узком составе запланирован в Женеве на вечер 9 января.