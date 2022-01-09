Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Американский актер Эндрю Гарфилд заявил, что готов вновь примерить костюм Человека-паука, если получит подходящее предложение. Об этом он сам рассказал в интервью Variety.

Актер рассказал, что ему сразу понравилось предложение об участии в этом проекте. Он добавил, что провел всего 2 недели на съемках нового «Человека-паука» вместе с Тоби Магуайром — актером, который прежде также играл роль этого супергероя.

В ходе интервью Гарфилду задали вопрос о готовности возвращения к этой роли.

«Да, я определенно открыт для чего-то, что покажется мне подходящим», — ответил актер.

Графилд исполнил роль Человека-паука в двух фильмах Марка Уэбба, вышедших в 2012 и 2014 гг. В 2021 г. актер появился в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», где главную роль играет Том Холланд.