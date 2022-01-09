В Якутии в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек
Якутск, 9 января, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В горном районе Якутии в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 11 человек, сообщает 9 января РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Аварийный знак
«На 155-м километре федеральной автодороге А-331 «Вилюй» произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и легковушки», — сказал он.
В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы.
В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 января в Свердловской области автобус с 25 детьми попал в дорожно-транспортное происшествие.
Читайте также: Прокуратура заинтересовалась аварией автобуса с детьми на Урале