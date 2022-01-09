Якутск, 9 января, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В горном районе Якутии в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 11 человек, сообщает 9 января РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Аварийный знак

«На 155-м километре федеральной автодороге А-331 «Вилюй» произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и легковушки», — сказал он.

В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 января в Свердловской области автобус с 25 детьми попал в дорожно-транспортное происшествие.

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