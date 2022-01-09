Москва, , 18:40 — REGNUM За два года пандемии COVID-19 участились случаи смерти пациентов с болезнями сердца и сосудов. Об этом в эфире «Радио России» заявил главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Бойцов.

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По его мнению, в первые месяцы пандемии избыточная смертность среди пациентов с сердечно-сосудистыми диагнозами была нормой во всем мире. С течением времени ситуация стабилизировалась, и теперь по всему миру прирост смертности от болезней сердца и сосудов составляет 10−12%.

Непосредственное влияние COVID-19 на прирост смертей также удалось измерить.

«Получены убедительные данные о том, что до половины всех смертей в период эпидемии, в первую очередь гриппа, связаны именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Четверть смертей — с обострением болезней органов дыхания. … Непосредственно вклад самих респираторных инфекций в смертность — не более четверти», — отметил Бойцов.