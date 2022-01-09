Пекин, , 18:39 — REGNUM Общество Красного Креста Китая (ОККК) направило материалы и средства для оказания чрезвычайной помощи в пострадавшие от землетрясения районы провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Землетрясение Esteban Maldonado

Материалы включали 500 палаток, 1000 одеял и 1000 предметов одежды, говорится в заявлении ОККК. Кроме того, был объявлен режим экстренного реагирования. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в уезде Мэньюань провинции Цинхай в 1:45 по пекинскому времени 8 января.

По данным китайских властей, девять человек получили ранения, еще 5831 человек пострадал косвенно. 217 мостов получили повреждения, часть дорог также была повреждена.

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