Минск, 9 января, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Белоруссии за последние сутки возросло на 577 и достигло 708 291. Об этом БЕЛТА сообщили 9 января в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 708 291 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5712.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 700 871 человек и что всего в стране было проведено 11 193 320 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили почти 1,2 тыс. носителей SARS-CoV-2.