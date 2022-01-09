Неаполь, Италия, 9 января, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Неаполитанский клуб «Наполи» в матче 21-го тура регулярного сезона итальянской Серии А сыграет с «Сампдорией». Встреча пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

(сс) RonnyK «Наполи»

Бригада арбитров: Марко ди Белло | Марко Скатраджи | Дамиано Маргани.

Стартовые составы команд:

«Наполи»: Давид Оспина, Жуан Жезус, Амир Ррахмани, Фаузи Гулам, Джованни Ди Лоренцо, Диего Демме, Элиф Эльмас, Станислав Лоботка, Лоренцо Инсинье, Андреа Петанья, Дрис Мертенс.

«Сампдория»: Эмиль Аудер, Томмазо Ауджелло, Юлиан Шабо, Раду Драгушин, Алекс Феррари, Мортен Торсбю, Альбин Экдаль, Риккардо Чиерво, Кристоффер Аскильдсен, Маноло Габбьядини, Фабио Квальярелла.

На данный момент «Наполи» с двенадцатью победами, четырьмя поражениями и 41-м очком занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория», набрав 21 очко, идет на пятнадцатой позиции.