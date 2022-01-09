Элиста, 9 января, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Калмыкии отправлен под стражу житель Астраханской области, подозреваемый в убийстве работника животноводческой стоянки. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

mosaic36 Убийство

Следователи полагают, что преступление произошло поздним вечером 6 января 2022 года на животноводческой стоянке в Цаганусынском сельском муниципальном образовании. Предположительно, житель Астраханской области в состоянии алкогольного опьянения нанёс смертельные ножевые ранения работнику стоянки.

Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.