Удине, Италия, , 18:31 — REGNUM 9 января в Удине на стадионе «Фриули» «Удинезе» в матче 21-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 сыграет с «Аталантой». Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Ассистенты главного судьи — Сальваторе Лонго и Доменико Рокка.

Стартовые составы команд:

«Удинезе»: Паделли, Нуитинк, Бекао, Де Мео, Перес, Деулофеу, Соуза, Удогие, Лусеро, Пуссетто, Бето.

Запасные: Саксесс, Федриззи, Пиана, Кастаньявис, Дамиани, Кокетта, Кодутти, Соппи.

«Аталатна»: Муссо, Толои, Паломино, Джимсити, Мэле, Копмейнерс, Пеццелла, де Рон, Пашалич, Малиновский, Мурьель.

Запасные: Демирал, Росси, Пессина, Хатебур, Скальвини, Миранчук, Иличич, Бертини, Циттадини.

Ранее сообщалось, что 26-летний атакующий полузащитник клуба из Бергамо и сборной России Алексей Миранчук отказался уходить в аренду в «Дженоа». В текущем сезоне на счету Миранчука один гол и две результативные передачи в двенадцати матчах за «Аталанту» во всех турнирах.