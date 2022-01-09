Пекин, 9 января, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Российский хоккеисты, связанные контрактами с клубами из Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ), не примут участие в ближайшей Олимпиаде, которая пройдет в Пекине (Китай). Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

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«Никакого соглашения между IIHF и ФХР об участие игроков из НХЛ в Олимпиаде нет. IIHF просто не может дать такого разрешения. Только НХЛ или ее клубы могут это решить», — цитирует Тардифа «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что руководство Национальной Хоккейной Лиги отказалось отпускать своих игроков на Олимпиаду из-за роста числа заболевших новым штаммом коронавируса, из-за которого уже пришлось перенести несколько десятков матчей чемпионата.