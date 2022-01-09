Нур-Султан, , 18:24 — REGNUM В мэрии Алма-Аты (Казахстан) подтвердили, что и.о. мэра Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел во время беспорядков, его пытались убить.

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

И.о. акима (мэра) Сагинтаев ранее заявил, что во время беспорядков неизвестные открыли стрельбу по автомобилям, в которых находился он и его коллеги.

В результате погиб водитель телеканала «Алматы», несколько человек получили ранения. И.о. мэра добавил, что некоторое время неизвестные еще продолжали погоню.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в республику коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.