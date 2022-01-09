9 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили призыв главы Казахстана к народу, чтобы тот сплачивался вокруг президента республики.

Светлана Рыбина, , 20:14 — REGNUM Заявление пресс-секретаря первого президента Казахстана Айдоса Укибая о том, что глава государства Нурсултан Назарбаев призывает всех жителей республики сплотиться вокруг действующего президента Касым-Жомарта Токаева, чтобы преодолеть кризис и обеспечить целостность страны, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 января в социальной сети Facebook.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Интересна реальная позиция Назарбаева, его живое выступление, а не цитаты СМИ. Ставки очень велики, почему елбасы до сих пор публично не выступил?» — задаётся вопросом Владислав К.

Токаев и Назарбаев Elbasy.kz

Многие пользователи не понимают, почему глава Казахстана ни разу публично не выступил с начала беспорядков в стране. Граждане подозревают, что на то у Назарбаева имеются серьёзные основания и именно поэтому он призывает народ сплачиваться вокруг президента.

«А почему заявления пресс-службы Назарбаева? Там же чуть переворот кровавый не случился, а этот решил отделать письмом с пожеланиями. Что это за отношение такое? Или Назарбаев уже не способен выступать? Тогда понятно, почему сплотиться следует именно вокруг Токаева, потому что елбасы теперь он», — подозревает Валентина В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Токаев — единственный, кто сумел взять волю в кулак, включить разум и разобраться с тем бардаком, который произошёл в Казахстане.

«А кроме Токаева больше нет личностей, вокруг которых можно было бы сплотиться казахскому народу. Даже среди бунтовщиков нет единого лидера, сплошная грызня», — указывает Николай П.

Беспорядки Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США

«Токаев — мудрый президент, уберёг свою страну от масштабного кровопролития и не дал США сделать её безвольным придатком! Мировой порядок порядком изменился, не далёк тот момент, когда в США начнутся волнения и Штаты начнут распадаться, а Мексика захочет вернуть свои земли в Техасе. А мы за океаном будем наблюдать за переворотами в США и говорить о том, что мы внимательно следим за «правами человека», — пишет Oksana P.

Часть людей полагает, что своим заявлением и практически самоустранением от процессов в стране Назарбаев осуществляет поэтапную передачу всей полноты власти в руки президента республики.

«Кто теперь настоящий елбасы? После того, что сумел сделать Токаев, именно он теперь реальный глава государства. Назарбаева уже никто не учитывает, весь фокус на президента, который удержал власть в своих руках, причём сделал это уверенно», — поделился своим мнением Павел О.

Ряд пользователей подозревает, что Токаеву ещё предстоит показать обществу, что он не только ситуационный лидер, но и тот, кто способен стать полноправным главой государства без каких-либо условностей.

Касым-Жомарт Токаев Duma.gov.ru

«По моему личному мнению, Токаев может перевернуть с ног на голову всё и вся, урегулировав конфликт, и назначить новые выборы главы Казахстана, дабы снять с себя ярлык «ставленника елбасы». А там уже народу решать, кому представлять его интересы и защищать Конституцию страны», — считает Темиркан Н.

Напомним, 8 января пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай сообщил в Twitter о том, что Нурсултан Назарбаев призывает всех жителей республики сплотиться вокруг действующего президента Касым-Жомарта Токаева, чтобы преодолеть кризис и обеспечить целостность страны.