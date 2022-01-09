Вашингтон, 9 января 2022, 18:18 — REGNUM Власти России хотят в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при СССР, заявил 9 января госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм, работавший старшим директором по России в Совете по национальной безопасности при президенте Джордже Буше — младшем, считает, что за прошедшие с момента развала СССР 30 лет отношения между Россией и США вновь пришли к противостоянию.
Читайте также: В США заявили, что отношения с Россией снова вернулись к противостоянию