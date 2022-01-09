Париж, , 18:18 — REGNUM Франко-бельгийский художественный фильм в жанре боди-хоррор режиссера Жюлии Дюкурно «Титан» был признан лучшим хоррором прошедшего 2021 года по версии издание Dread Central.

Хоррор Иван Шилов © ИА REGNUM

Также в десятку лучших вошли «Дом на другой стороне», сиквел «Кэндимена», «Чаки», «Спасительница», «Оборотень внутри», «Мое сердце не бьется, пока ты не прикажешь», «Злое», «Псих-расчленитель» и «Мы должны что-нибудь предпринять».

Ранее фильм «Титан» был награжден «Золотой пальмовой ветвью» на ежегодном французском Каннском кинофестивале. Главные роли в киноленте исполнили Агат Руссель, Венсан Линдон и Геранс Марилье.