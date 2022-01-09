Ростов-на-Дону, , 18:05 — REGNUM Ростовчанка обратилась в полицию с заявление о краже денег с банковского счёта. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 9 января.

Банковские карты TheDigitalWay

Жительница Октябрьского района пояснила, что ответила на звонок с незнакомого номера. Злоумышленник представился сотрудником одного из банков и сообщило якобы проводимых сомнительных операциях по счёту. Мошенник попросил женщину последовать его инструкции для сохранения сбережений.

Заявительница продиктовала данные банковской карты и секретный код из смс-сообщения, после чего лишилась более 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».