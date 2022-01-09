Ростов-на-Дону, , 18:00 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выполнили более 4,7 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 января.

Набор для ПЦР-исследования Минобороны России

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С начала эпидемии в Ростовской области сотрудники лабораторий выполнили 5 млн 328,25 тыс. исследований. Охват населения ПЦР-тестированием в расчёте на 100 тыс. населения сократилось до 188,49.

ИА REGNUM сообщало, что на Дону всего выявлен 196 761 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 178 670 пациентов. От COVID-19 скончались 9 783 человека.

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