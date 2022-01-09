Женева, Швейцария, , 18:00 — REGNUM Североатлантическому альянсу (НАТО) надо «собирать манатки» и отправляться на рубежи 1997 года, так как больше он не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике. Об этом 9 января заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который прибыл в Женеву на переговоры с американской стороной по российским предложения по гарантиям безопасности.

Сергей Рябков Mid.ru

«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, «оттеснить» нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится», — сказал он в интервью ТАСС.

При этом Рябков подчеркнул, что такого рода ситуация осталась в прошлом, так как это у альянса не очень получалось в прошлом, а в настоящее время этому «положен конец».

«Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», — заключил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что диалог России и НАТО в рамках заседания Совет российский стороны и альянса не подразумевает одобрения предложений Москвы по гарантиям безопасности.