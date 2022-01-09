Москва, , 17:52 — REGNUM В России необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте гражданина отметки о регистрации брака и детях отпала в связи с цифровым хранением информации, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Регистрация брака Павел Ищенко © ИА REGNUM

«Отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», — сообщили в пресс-центре.

Там уточнили, что в условиях цифровой трансформации государственного управления базовые сведения о жителях накапливаются в информационных системах и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране создается единая цифровая платформа, направленная на оказание оперативной поддержки жителей в социальной сфере.

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