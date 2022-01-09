Сигулда, Латвия, 9 января, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Российская саночница Татьяна Иванова стала победительницей в спринте на этапе Кубка мира, который проходит в Сигулде. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Санный спорт

Победное время спортсменки из России составило 31,241 секунды.

Второй стала Натали Гейзенберг из Германии, которая отстала от победительницы на +0,014 секунды. Третье место заняла представительница Австрии Маделайн Эгле, которая отстала от лидера на +0,031 секунды.

Еще одна российская саночница — Виктория Демченко — показала четвертый результат с отставанием от победительницы на +0,060 секунды.

Отметим, следующий этап мирового первенства состоится в период с 15 по 16 января в Оберхофе.