Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Легендарный 71-летним американский киноактер Билл Мюррей, широко известный благодаря ролям в фильмах «День сурка» и «Охотники за привидениями», заявил, что примет участие в съемках третьего фильма студии Marvel о Человеке-муравье «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Об этом сообщило издание ScreenRant.

Билл Мюррей Sachyn

Также Мюррей рассказал, что в сюжете фильма ему достанется роль антагониста и его суперспособность будет заключаться в том, что он «плохой парень».

При этом сама киностудия Marvel пока не подтвердила участие Билла Мюррей.

Мировая премьера кинокомикса «Человек-муравей и Оса: Квантомания» запланирована на 27 июля 2023 года. Главную роль в фильме вновь исполнят Пол Радд и Эванджелин Лилли.