Москва, , 17:49 — REGNUM Астероид диаметром 24 м и массой около 18 тыс. тонн сблизится с Землей в апреле 2095 года, передает пресс-служба Роскосмоса.

Астероид NASA

Данные о новом объекте получены мировыми обсерваториями с октября по декабрь 2021 г. Относящийся к околоземным астероидам группы Аполлона объект получил название 2021 UL17.

«Основываясь на предварительных расчетах, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 г.», — отметили в Роскосмосе.

Текущая вероятность столкновения с Землей составляет 0,02%.

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