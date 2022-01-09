Яунде, , 17:43 — REGNUM 8 января стали известны основные принципы ковид-протокола Кубка Африканских Наций 2021. По правилам, организаторы турнира обязуют национальную команду принять участие в матче, если как минимум одиннадцать игроков сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Мохамед Салах Fifa.com

В случае, если положительные тесты на коронавирус сдадут все вратари, на ворота встанет полевой игрок. Если же команда не сможет набрать одиннадцать футболистов, то ей будет засчитано техническое поражение со счетом 0:2.

Первый матч Кубка Африканских Наций 2021 состоится сегодня, 9 января. Сборная Камеруна в матче первого тура группы A сыграет со сборной Буркина-Фасо. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.