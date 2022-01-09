Мадрид, 9 января, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Вчера, 8 января, 34-летний форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема оформил дубль в ворота «Валенсии» (4:1). Таким образом, на данный момент на счету француза 301 гол за мадридский клуб во всех турнирах.

Антон Зайцев Карим Бензема

Карим Бензема стал четвертым игроком в истории «сливочных», которому покорилось это достижение. Свыше 300 голов за «Реал» забивали лишь Альфредо Ди Стефано (308 голов), Рауль (323 гола) и Криштиану Роналду (451 гол).

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 25-ти матчах за мадридским клуб во всех турнирах, в которых отметился 22-мя забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. В составе сборной Франции Бензема набрал 4 (3+1) очка по системе гол+пас в пяти турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022.

Бензема выступает за «Реал» с 9 июля 2009 года после перехода из «Лиона» за 35 миллионов евро. Текущее соглашение француза со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2023 года.