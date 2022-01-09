Херенвен, , 17:38 — REGNUM Женская российская сборная стала третьей в командной гонке на чемпионате Европы (ЧЕ) по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Чечулин. Барельеф «Конькобежный спорт», вестибюль станции метро «Динамо» Николай Иванов © ИА REGNUM

Победителями стали спортсменки из Нидерландов, которые финишировали с результатом 2 минуты 54,128 секунды. Второе место заняла женская сборная Норвегии, которая отстала от победительниц на +4,41 секунды.

В составе российской сборной выступали Елизавета Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова, которые отстали от лидеров на + 5,19 секунды, показа третий результат.

Отметим, соревнования на первенство Европы закончатся позднее 9 января.