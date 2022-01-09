Варшава, , 17:31 — REGNUM Экс-защитник сборной Италии и мадридского «Реала» и обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннавро согласовал с Польским футбольным союзом (PZPN) условия двухлетнего контракта. Каннаваро займет пост главного тренера сборной Польши. Об этом 9 января сообщило издание Football Italia.

Фабио Каннаваро Дмитрий Садовников

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера сборной Польши также претендуют Андреа Пирло и Славен Билич.

Бывший коуч национальной команды Паулу Соуза досрочно расторг контракт, чтобы продолжить карьеру в бразильском клубе «Фламенго».

Сборная Польши по футболу 24 марта сыграет со сборной России в матче полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 в Катаре. Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники».