Мюнхен, Германия, 9 января, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Решение о переносе матча регулярного чемпионата с участие санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» и команды из Вийёрбана АСВЕЛ приняло руководство баскетбольной Евролиги. Об этом 9 января сообщает пресс-служба турнира.

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Матч с участием «Зенита» и АСВЕЛа должен был пройти 11 января, и его перенесли по просьбе санкт-петербургской команды.

При этом, по регламенту турнира, команда может просить о переносе не более трех матчей в случае свободной даты для проведения встречи. Также ранее пресс-служба «Зенита» сообщила о четырех заразившихся коронавирусом в клубе.

Отметим, ранее Евролига сообщила о переносе восьми матчей 19-го тура, включая с участием казанского клуба УНИКС и московского ЦСКА.