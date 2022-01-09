Барселона, Испания, , 17:26 — REGNUM 21-летний центральный защитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Эрик Гарсия пропустит ближайший матч каталонского клуба с мадридский «Реалом» из-за травмы, полученной вчера, 8 января, в матче чемпионата Испании с «Гранадой» (1:1). Об этом 9 января сообщила пресс-служба «сине-гранатовых».

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Также сообщается, что Эрик Гарсия пропустит, по меньшей мере, пять недель.

В текущем сезоне Эрик Гаарсия принял участие в двадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых получил четыре желтые и одну красную карточки.

Гарсия перешел в «Барселону» 1 июля 2021 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Текущее соглашение испанского защитника с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Барселона» и «Реал» сыграют между собой 12 января в матче полуфинала Суперкубка Испании. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.