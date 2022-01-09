Нур-Султан, , 17:24 — REGNUM И.о. акима (мэра) Алма-Аты (Казахстан) Бакытжан Сагинтаев заявил, что во время беспорядков неизвестные открыли стрельбу по автомобилям, в которых находился он и его коллеги, передает orda.kz.

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В результате стрельбы погиб водитель телеканала «Алматы», несколько человек получили ранения. И.о. мэра добавил, что некоторое время неизвестные продолжали погоню.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. По данным ООН, в ходе протестов получили ранения около 1 тыс. человек. По данным МВД, погибли 16 силовиков.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в республику коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. 7 января Токаев заявил, что террористы продолжают сопротивление и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.