Нур-Султан, 9 января 2022, 17:21 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января проведет кадровые перестановки, заявил 9 января пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.
Как сообщало ИА REGNUM, решение о передаче поста председателя Совета безопасности Казахстана действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву было принято бывшим казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым самостоятельно.
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