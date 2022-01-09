Нур-Султан, 9 января 2022, 17:21 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января проведет кадровые перестановки, заявил 9 января пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
Akorda.kz
«Одиннадцатого января будут кадровые перестановки, без слов», — сказал он в эфире телеканала «Хабар 24».

Как сообщало ИА REGNUM, решение о передаче поста председателя Совета безопасности Казахстана действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву было принято бывшим казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым самостоятельно.

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