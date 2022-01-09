Пекин, , 17:18 — REGNUM Ученые Китая опубликовали результаты обнаружения следов воды на Луне с помощью лунного спускаемого аппарата «Чанъэ-5», передает «Синьхуа».

Исследование показало, что лунный грунт на месте посадки содержит менее 120 промилле воды или 120 г воды на тонну, а легкая везикулярная порода содержит 180 промилле — намного суше, чем на Земле.

Устройство на борту лунного спускаемого аппарата измерило спектральную отражательную способность реголита и породы и впервые обнаружило воду на месте.

Космический аппарат «Чанъэ-5» спустился в одно из самых молодых базальтовых морей, расположенном на средней широте Луны. Он исследовал содержание воды на месте и извлек образцы весом 1731 грамм.