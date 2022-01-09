Берлин, , 17:15 — REGNUM Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что мессенджер Telegram нарушает законодательство Германии, за что ему грозят миллионные штрафы. Об этом пишет Bild.

По его словам, мессенджер должен был назначить контактное лицо в ФРГ и создать легко идентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте.

«Данные обязанности нарушаются, и мы инициировали процедуры наложения штрафа», — отметил он.

Ранее судебные приставы в РФ завели против Google и Telegram исполнительные производства о принудительном взыскании штрафов. За отказ удалять запрещенный в РФ контент с компаний хотят взыскать 11,5 млн руб.