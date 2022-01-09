Марсель, Франция, 9 января, 2022, 17:14 — ИА Регнум. 9 января издание L’Equipe сообщило, что «Марсель» предпримет попытку подписать 28-летнего французского центрального защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго следующим летом, так как 30 июня истекает соглашение Жиго с «красно-белыми».

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

В текущем сезоне Самуэль Жиго принял участие в 24-х матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что на Жиго также претендуют клубы из Турции и Италии. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.

Жиго перешел в «Спартак» 1 июля 2018 года из бельгийского «Гента» за 8 миллионов евро.