Москва, , 17:11 — REGNUM Жозеп Боррель — глава дипломатии ЕС — вновь пригрозил РФ «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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«Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия … для России», — написал он.

РФ и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

РФ не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях».