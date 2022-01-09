9 января 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили намерение США подсобить Киеву увеличением военной помощи и санкциями против Москвы в том случае, если Россия действительно нападёт на Украину.

Елизавета Коробова, , 20:13 — REGNUM Информация о том, что Вашингтон готовится применить против Москвы коллективные западные санкции с первого дня потенциального вторжения на Украину и нарастить сверх плана военную помощь для Киева, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 января в социальной сети Facebook.

Против России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Киев готовится к «войне»: новые провокации Украины и США — трансляция»

«С одной стороны, говорят, что Россия воюет на востоке Украины, а с другой, что готовится к войне. Если бы мы хотели напасть, то на Украине ничего бы об этом не знали», — поделилась своим мнением Флорида Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты будто бы не понимают, что их бесконечные угрозы в сторону России звучат настолько жалко, что Российская Федерация, как и её народ, пытаются уже просто не обращать внимания на эту западную истерию.

«Как же они надоели со своими угрозами! Неужели они думают, что кто-то в России испугается? Они вызывают этим только отторжение и неприязнь», — считает Нина Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что такая якобы помощь со стороны США будет для Киева словно мёртвому припарка, потому что российские войска быстро разберутся со всеми агрессорами на территории Украины.

«Если Россия решит вторгнуться на Украину, то США не успеют увеличить помощь, ведь Киев будет взят уже через пару часов после начала освободительной операции. Так что Вашингтон просто свистит в уши киевским властям. А те, судя по всему, и этому рады», — написал Mustafa I.

Часть людей полагает, что Вашингтон пытается намекнуть Киеву на то, что никакой реальной помощи в противостоянии с Россией Украина не получит.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это не угроза в сторону России, это отмазка для украинских властей, которые ждут от Америки полноценного военного участия в конфликте с Российской Федерацией, но в Вашингтоне вообще не хотят иметь к этому всему отношения», — подозревает Александр Т.

«При собственном военном бюджете в 700 миллиардов помощь в 2,5 миллиона — это словно насмешка. Я понимаю, что на Украине не растёт опиумный мак, как Афганистане, но там есть шикарные эмалированные изделия! Можно же было им всё-таки как-то более существенную помощь оказать, но в Америке решили просто слить Киев», — указывает Ольга О.

Ряд пользователей указывает на то, что в Вашингтоне прекрасно понимают, что, сколько Киеву ни помогай, все деньги и ресурсы осядут в карманах украинских казнокрадов, поэтому Украина остаётся один на один со своими крайне печальными перспективами.

Помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всё равно на Украине всё разворуют. Афгану, помнится, американцы тоже «помогли». Кто на чём нажился, аллах его знает. К чему это всё привело, мы знаем», — отмечает Витали Д.

«Украина, как чёрная дыра, проглотит с концами всё, что вращается вокруг. Это касается всего: от зелёных бумажек с газом до «швятых Ждавелинов», — пишет Валера М.

Напомним, 8 января РИА Новости опубликовало материал, согласно которому высокопоставленный представитель Госдепартамента США сообщил журналистам о том, что Вашингтон готовится применить против Москвы коллективные западные санкции с первого дня потенциального вторжения на Украину и нарастить сверх плана военную помощь для Киева.