Лион, Франция, , 17:08 — REGNUM Сегодня, 9 января, в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне» «Лион» в центральном матче двадцатого тура французской Лиги 1 2021/22 сыграет с «Пари Сен-Жерменом». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

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Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» не сможет помочь Неймар, который продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного 28 ноября в поединке с «Сент-Этьеном». Ашраф Хакими, Абду Диалло и Идрисса Гейе находятся в расположении своих национальных сборных на Кубке африканских наций.

На данный момент «Пари Сен-Жермен», одержав четырнадцать побед и набрав 46 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лион» с 24-мя очками идет на четырнадцатой позиции.