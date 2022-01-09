Москва, 9 января, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину. Об этом он написал в Instagram.

Скриншот с YouTube Даня Милохин

«Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену… Меня не впустили, я враг… нас обратно развернули», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года власти Украины обнародовали черный список деятелей культуры. В него попали Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.

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