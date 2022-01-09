Москва, , 17:01 — REGNUM В России с сегодняшнего дня вступило в силу указание Центрального банка о новых тарифах, а также о коэффициентах на полис ОСАГО.

ОСАГО Utoany.ru

Так, для автовладельцев легковых авто (физлиц) установлен тариф в границах от 2224 рублей до 5980 рублей.

Тариф назначают страховые компании персонально для каждого водителя. На тариф влияют такие факторы, как давность страхования в одной компании, марка авто, аварийность и количество штрафов за нарушения правил дорожного движения, передает «Российская газета».

Кроме того, снижаются территориальные коэффициенты, в том числе для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска. Вместе с тем для автолюбителей из Севастополя, Симферополя, Магадана и Назрани они увеличиваются.

Стоимость полиса также вырастет для молодых водителей до 21 года без стажа управления. При этом коэффициент уменьшился для всех водителей старше 40 лет и со стажем управления более десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заявил, что в России отмена учета износа транспортного средства и увеличение выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей могут повысить стоимость ОСАГО до 60% для некоторых водителей.

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