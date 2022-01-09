Пекин, , 17:00 — REGNUM Зеленый чай помогает продлить жизнь — защититься от сердечно-сосудистых заболеваний (одна из основных причин смерти в мире). Об этом пишет Mirror со ссылкой на исследование ученых из Китая.

В эксперименте приняли участие более 100 тыс. человек, столкнувшихся с раком, инсультом или инфарктом. Испытуемых разделили на две группы: одни пили чай 3 раза в неделю, другие — этого не делали.

В ходе 7-летнего исследования выяснилось, что у людей из первой группы риск умереть от инфаркта (либо инсульта) был на 20% ниже. Также на 15% снизился риск смерти от других причин. У 50-летних участников эксперимента, которые регулярно пили чай, сердечно-сосудистые заболевания развивались почти на 1,5 года позже, чем у тех, кто не употреблял этот напиток.

Ученые отмечают, что биоактивные компоненты чая (полифенолы) выводятся из организма, поэтому для кардиозащитного эффекта чай необходимо пить часто и на протяжении долгого периода времени.