Милан, Италия, , 16:48 — REGNUM 9 января «Милан» в матче 21-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал крупную победу над «Венецией» со счетом 3:0. Самым ценным игроком встречи с оценкой 9.40 был признан 24-летний фланговый атакующий защитник сборной Франции Тео Эрнандес, отметившийся двумя забитыми мячами, тремя успешными обводками и тремя отборами.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

В текущем сезоне на счету Тео Эрнандеса 8 (4+4) очков по системе гол+пас в семнадцати матчах внутреннего чемпионата.

Ранее сообщалось, что руководство «россонери» планирует продлить контракт с 24-летним Тео Эрнандесом, так как видит в нем ключевого игрока.

Тео Эрнандес выступает за «Милан» с 6 июля 2019 года после перехода из мадридского «Реала» за 21,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Эрнандеса, по оценкам портала transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.