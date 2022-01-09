Орск, Оренбургская область, , 16:44 — REGNUM Житель Орска Оренбургской области перевёл 99 тыс. рублей за игровую приставку и не получил обещанного товара. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник



Объявление о продаже 29-летний гражданин увидел в одной из социальных сетей. Он прошёл по ссылке и оставил заявку якобы на участие в аукционе, а затем неизвестный написал ему, что его ставка оказалась выигрышной и теперь нужно сообщить сообщить свои данные и произвести оплату.

В итоге мужчина оплатил товар. И после этого «продавец» перестал выходить на связь.