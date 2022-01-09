Милан, Италия, 9 января 2022, 16:43 — REGNUM 9 января в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» «Венеция» в матче 21-го тура итальянской Серии А 2021/22 потерпела разгромное поражение от «Милана» со счетом 0:3.
Забитыми мячами в составе «россонери» отметились Златан Ибрагимович (2' Рафаэль Леау) и Тео Эрнандес (48' Рафаэль Леау, 59' пенальти). Желтые карточки получили Алексис Салемакерс (5'), Маттео Габбиа (37'), Пьтро Чеккарони (56') и Сандро Тонали (73'). На 58-й минуте встреча защитник хозяев Михаэль Свобода был удален.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Массимлиано Иррати.
За «Венецию» дебютировал 22-летний французский атакующий полузащитник Микаэль Кюизанс, перешедший из мюнхенской «Баварии» 3 января за 4,5 миллиона евро.
Статистика матча («Венеция"/ «Милан»)
Удары 9/18
Удары в створ 3/8
Владение 38%/62%
Угловые 1/7
Нарушения 11/11
Составы команд:
«Венеция»: Ромеро, Маццокки, Свобода, Чеккарони, Хапс, Араму (Йонсен, 60'), Ампаду, Бузио (Фьордилино, 79'), Кюизанс (Кьюин, 60'), Генри (Чернигой, 60'), Окерек (Бьярксон, 88').
«Милан»: Меньян, Эрнандес, Габбиа, Калюлю, Флоренци (Станга, 88'), Тонали, Бакайоко, Диас (Мальдини, 73'), Салемакерс (Мессиас, 46'), Леау (Ребич, 62'), Ибрагимович (Жиру, 73').
«Милан», одержав пятнадцатую победу в сезоне и набрав 48 очков, поднялся на первую позицию в турнирной таблице Серии А. «Венеция» с семнадцатью очками осталась на шестнадцатом месте.