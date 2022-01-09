Милан, Италия, 9 января, 2022, 16:43 — ИА Регнум. 9 января в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» «Венеция» в матче 21-го тура итальянской Серии А 2021/22 потерпела разгромное поражение от «Милана» со счетом 0:3.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Забитыми мячами в составе «россонери» отметились Златан Ибрагимович (2' Рафаэль Леау) и Тео Эрнандес (48' Рафаэль Леау, 59' пенальти). Желтые карточки получили Алексис Салемакерс (5'), Маттео Габбиа (37'), Пьтро Чеккарони (56') и Сандро Тонали (73'). На 58-й минуте встреча защитник хозяев Михаэль Свобода был удален.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Массимлиано Иррати.

За «Венецию» дебютировал 22-летний французский атакующий полузащитник Микаэль Кюизанс, перешедший из мюнхенской «Баварии» 3 января за 4,5 миллиона евро.

Статистика матча («Венеция"/ «Милан»)

Удары 9/18

Удары в створ 3/8

Владение 38%/62%

Угловые 1/7

Нарушения 11/11

Составы команд:

«Венеция»: Ромеро, Маццокки, Свобода, Чеккарони, Хапс, Араму (Йонсен, 60'), Ампаду, Бузио (Фьордилино, 79'), Кюизанс (Кьюин, 60'), Генри (Чернигой, 60'), Окерек (Бьярксон, 88').

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Габбиа, Калюлю, Флоренци (Станга, 88'), Тонали, Бакайоко, Диас (Мальдини, 73'), Салемакерс (Мессиас, 46'), Леау (Ребич, 62'), Ибрагимович (Жиру, 73').

«Милан», одержав пятнадцатую победу в сезоне и набрав 48 очков, поднялся на первую позицию в турнирной таблице Серии А. «Венеция» с семнадцатью очками осталась на шестнадцатом месте.