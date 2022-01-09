Сидней, Австралия, 9 января, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одержал верх над представителем Испании Роберто Баутиста-Агутой во второй игре финального матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходил в Австралии. Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) marijana1 Теннис

Канадец обыграл испанца со счетом 7:6 (7:3), 6:3. При этом ранее другой канадский теннисист — Денис Шаповалов, обыграл испанского спортсмена Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:4, 6:3.

Таким образом сборная Канады одержала верх в финале Кубка АТР со счетом 2−0 впервые в своей истории. До этого канадцы один раз смогли выйти в финал этого турнира в 2019 году.

Отметим, сборная России в составе Роман Сафиуллин, Даниил Медведев, Евгений Карловский и Александр Шевченко проиграла канадцам в полуфинале кубка АТР со счетом 1−2.